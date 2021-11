Buffon, anniversario amaro: “Abbiamo una maglia da rispettare”

Il portiere del Parma non è felice del risultato dei suoi nel giorno del suo anniversario del debutto

Non si sottrae al deludente pareggio del suo Parma contro il Cosenza il portiere e capitano dei ducali, Gianluigi Buffon . L'ex portiere anche della Juventus avrebbe voluto festeggiare l'anniversario del suo esordio tra i professionisti in un modo decisamente migliore, magari con i tre punti e una grande prova di squadra. Invece, solo 1-1 al Tardini e grande amarezza.

Buffon, sui social, ha deciso di mandare un segnale a tutto il gruppo con un post piuttosto forte e importante. Il portiere 43enne ha infatti scritto: "Per celebrare l’anniversario dell’esordio e onorare questa splendida maglia, speravo in un risultato migliore, per me e per la squadra", ha esordito Super Gigi. "Prendiamo questo punto e pensiamo al prossimo impegno, perché abbiamo una storia, una maglia, una società ed una tifoseria da rispettare!".