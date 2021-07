Buffon: “Chiellini e Bonucci punti di riferimento. La Juve può tornare a vincere”

Gianluigi Buffon analizza l'Europeo dell'Italia e la prossima stagione con la Juventus come inseguitrice

L'euforia per la vittoria dell'Italia non si è ancora esaurita. C'è grande allegria per un titolo arrivato a 15 anni di distanza dal Mondiale 2006, quando tra i pali c'era Gianluigi Buffon. L'estremo difensore, ora al Parma, commenta il grande risultato degli azzurri ai microfoni di Sky Sport: "Chiellini e Bonucci non sono sorprese, sono punti di riferimento. Ogni Nazionale che si rispetti ha bisogno dell’esperienza, della solidità e della certezza di alcuni giocatori. Detto che per me Verratti è un campione e Jorginho è un calciatore di altissimo livello, le sorprese sono state senza dubbio Chiesa e Donnarumma".