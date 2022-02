Buffon e il Parma avanti insieme: rinnovo fino al 2024

L'annuncio del presidente ducale e del portierone

"Buongiorno a tutti! Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024!". Sono queste le parole con cui il presidente del Parma Kyle Krause ha annunciato questa mattina in conferenza stampa il prolungamento di contratto di Buffon per altre due annate. "E' un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto molto contenti per questo suo supporto e per il suo impegno", il commento del presidente.