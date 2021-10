Buffon, l’agente: “Sta facendo bene ma nessuno è contento dei risultati”. Poi il retroscena…

Parla lo storico procuratore del portiere ora al Parma

L'agente di Gianluigi Buffon Silvano Martina ha parlato a Il Messaggero della stagione fin qui giocata dal suo assistito trasferitosi al Parma dopo l'addio alla Juventus. Il noto procuratore ha fatto il punto del momento del portiere e della squadra e ha anche rivelato una piccola curiosità in merito ad una suggestione di mercato passata.

MOMENTO E RETROSCENA - "A Parma sta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati", ha detto Silvano Martina sulle prestazioni di Buffon e quelle del club ducale. "Speravano di avere dei punti in più. Il campionato comunque è lungo e c'è tempo per risalire la classifica". Poi, nel corso dell'intervista, ecco anche un retroscena di mercato: "Nel 2020, prima che la Lazio prendesse Reina, ogni tanto con Tare ci scherzavamo su, ma si è trattato solamente di una suggestione".