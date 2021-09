Buffon, riunione con Thuram e Bravo: “Tantissimo Parma, tanta Juve e Psg”

Gianluigi Buffon ha postato una foto particolarmente cara ai tifosi di Parma e Juventus. Infatti insieme a lui ci sono due vecchie conoscenze

Gianluigi Buffon di ritorno a Parma: l'operazione, di per sé molto romantica, ha rappresentato un ritorno al passato, quando il capoluogo di provincia emiliano lottava per grandi traguardi. Il portiere italiano ha lottato per lo scudetto nel 1996/97 con i gialloblu, arrendendosi solo alla Juventus. Le soddisfazioni principali sono arrivate in Europa, con la vittoria della Coppa Uefa nel 1998/99. Insieme a lui, in quel Parma straordinario, c'erano anche Lilian Thuram e Daniel Bravo. I due ex giocatori sono passati oggi a trovare Buffon, che ha postato una foto per celebrare questa reunion: "Tantissimo Parma, tanta Juve e un po' di PSG... In un tranquillo giovedì! Ma che ne sanno i duemila!".