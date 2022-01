Cade in casa il Pisa e il Brescia si avvicina alla vetta

Guida sempre la squadra toscana la classifica ma le Rondinelle sono a -1

Si sono giocate questo pomeriggio tre partite della 19a giornata di Serie B mentre due sono state rinviate. A Reggio Calabria, le Rondinelle di Pippo Inzaghi si impongono per 2-0 con una doppietta di Aye al 16' e al 30'. Brescia che si riprende il secondo posto in classifica con 37 punti, a -1 dal Pisa capolista. E torna al terzo posto anche la Cremonese, che si aggiudica il derby lombardo contro il Como. Il 2-0 finale porta la firma di Buonaiuto al 4' e Baez al 75'. Grigiorossi a quota 35 punti, uno in più del Benevento. Nel Como espulso Vignali nella ripresa. Finisce 1-3 tra Pisa e Frosinone allo stadio Cornacchia. Tutti nella ripresa i gol del Frosinone: doppietta di Zerib e rete di Novakovic. Il Pisa aveva segnato per primo con Marsura al 46' del primo tempo.