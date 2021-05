Cade l’Empoli ad Ascoli. Balotelli entra e fa doppietta a Salerno. Retrocede l’Entella

Risultati inattesi in B e quando mancano tre partite dalla fine

Intensissima 35^ giornata di Serie B nel giorno della festa dei lavoratori. Cade la capolista Empoli sul terreno dell'Ascoli che conquista tre punti importanti per la salvezza. La squadra campana rinvia la festa promozione a martedì prossimo al Castellani contro il Cosenza. Colpo grosso del Monza che passa a Salerno con due gol di Balotelli entrato a 10' dalla fine. A Brocchi mancavano 8 calciatori rimasti a casa per essere andati al casino di Lugano. Sorprende il ko interno del lanciato Lecce battuto al via del Mare dal Cittadella. Vince anche il Frosinone che batte 3-1 allo “Stirpe” il Pisa e si allontana dalle acque agitate della graduatoria: Parzyszek e Capuano rendono vana la rete del momentaneo pari toscano targato Marconi. Primo successo alla guida dei ciociari per Grosso. Entrambe le compagini non sono però considerarsi tranquille. Saluta ufficialmente la Serie B, infine, anche la Virtus Entella che perde anche contro il Vicenza per 2-1. Inutile la rete di Rodriguez: Valentini e Cappelletti regalano tre punti che, per i berici, sanno di meriata salvezza. Bagarre per i playoff, per i playout e per la salvezza visto che si sono registrati risultati clamorosi quest'oggi. Rialzano la testa Cosenza e Ascoli che acciuffa il quarto successo consecutivo.