Calciomercato, le trattative dei club di Serie B

Il calciomercato di Serie B ha una grande protagonista che è il Monza di Berlusconi che ha già messo a segno il decimo acquisto ma punta all’undicesimo ma Galliani ha smentito Mancosu: favorito Ciano, che ha una clausola da 2 milioni trattabili (il Frosinone non vuole contropartite tecniche). Si muove bene il Brescia vicino all’annuncio del polacco Jakub Łabojko (Slask) e Crociata (Milan, era a Crotone). Passi avanti della Salernitana, con i probabili acquisti di Tutino (Napoli, era a Empoli) e Lombardi (Lazio) più lontano Schiavone (Bari). La Reggiana su Kargbo da Crotone, Chievo ha preso Manuel De Luca (era all’Entella) dal Toro nell’affare Karamoko. Pordenone ha preso Calò (Genoa, era alla Juve Stabia). A Lecce c’è Corbo (Bologna) e oggi in Puglia Hestad (Molde). La Reggina ha ufficializzato Faty (Ankaragucu) e Folorunsho (Bari), poi trattativa per Cionek e Jallow. Il Cittadella su Elia (era alla Juve Stabia). Trattativa serrata tra il Cosenza e il Monza per trasferire Gliozzi in Calabria, mentre il Venezia ha chiesto Mazzocchi al Perugia. L’Ascoli ha ufficializzato Buchel (Juve Stabia) e anche Donis (Panathinaikos).