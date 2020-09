Calciomercato, le trattative dei club di Serie B

Fine settimana di trattative per i club di Serie B che oggi perfezioneranno qualche colpo in entrata. Il Brescia ha chiuso per Jakub Labojko, centrocampista polacco di 22 anni (ex Slask). L’Empoli tessera con la formula del prestito con diritto, Marko Brkic (classe 2002) dalla Dinamo Zagabria. Il Lecce vicino all’annuncio di Asencio dal Genoa, la Salernitana vicina a Tutino (Napoli). Il Pescara ha il sì di Rauti dal Torino, era a Monza. Il Venezia su Forte attaccante della Juve Stabia, le alternative per i lagunari sono Longo e Pettinari (che con Luperini ha chiesto la rescissione per giusta causa dal Trapani). Piace anche il difensore Fiordaliso. Reggina: c’è Charpentier dal Genoa (era ad Avellino). A Pescara sembra fatta per Maistro (via Lazio, era a Salerno), il Cosenza ha nel mirino Oukhadda del Torino, in prova l’ala argentina Lioi (Korona Kielce), mentre per Gliozzi (Monza) spunta la decisa concorrenza del Chievo. L’Entella ha preso Costa dal Bari.