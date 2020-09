Calciomercato, le trattative dei club di Serie B

Fase importante per il calciomercato che chiuderà il 6 ottobre. In Serie B queste le trattative e gli affari conclusi: ieri a Monza è arrivato un nuovo rinforzo per i brianzoli. Si tratta della mezzala Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo in prestito secco. Il Lecce vuole Ciano (Frosinone), per l’attacco spunta Asencio dal Genoa, poi Sabelli (Brescia) e Adjapong (Sassuolo). Il tecnico della Spal Marino ottiene dalla società Okoli dall’Atalanta e forse oggi il terzino Ranieri, alla ricerca di una maglia dopo il rifiuto alla Salernitana. Per il tecnico granata Castori c’è Kupisz dal Bari. Il Pescara dal Genoa ha prelevato il terzino sinistro polacco Jaroszynski, ma c’è attesa anche per il centrale Bellodi del Milan, la scorsa stagione al Crotone. Zampano (Frosinone) e Dionisi altri obiettivi. Ufficiale l’arrivo di Del Favero (Juventus). L’Ascoli ha tesserato il portiere Sarr (era a Fano ma è del Bologna). Il Pordenone tra Calò (Genoa, era alla Juve Stabia ) e Rigoni dal Monza. La Reggina ha chiuso per Ricardo Faty (svincolato dai turchi dell’Ankaragücu) e Folorunsho (Bari): ora Cionek (Spal) e Jallow (Salernitana). Cosenza: ufficiale il ritorno di Kone in prestito dal Torino: il d.s calabrese Stefano Trinchera sulle tracce di Gliozzi (Monza) per l’attacco. La matricola Reggiana su Monachello (Atalanta) ma oggi manderà Scappini in prestito al Modena e Favale al Cesena. L’Empoli oggi ufficializzerà Cambiaso.