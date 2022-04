Camporese nel finale fa sorridere il Cosenza che affonda il Benevento

I calabresi avvicinano l'Alessandria in classifica

Il Cosenza si rimette in corsa per la salvezza avendo battuto in casa il Benevento. Con la rete all’87’ di Michele Camporese i calabresi piegano al ‘Marulla’ i campani di Fabio Caserta reduce da tre vittorie consecutive. Con questi tre punti i Lupi arrivano a quota 28 punti, uno in meno dell’Alessandria che li precede in classifica al 16° posto. Per il Benevento, invece, fallito l’aggancio a Monza e Cremonese al secondo posto in classifica.