Caos Palermo, Tuttolomondo: “Siamo tranquilli: problema tecnico, non nostro”

Conferenza stampa per Salvatore Tuttolomondo, patron del Palermo che ha voluto chiarire la posizione del club circa l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Queste le sue parole.

POLIZZA – “La polizza sta arrivando via PEC a noi e alla Lega di Serie B. La fideiussione? Non abbiamo alcuna preoccupazione circa l’iscrizione al prossimo torneo. Abbiamo avuto una comunicazione dopo le 21 e poi quella delle 23.59 con tutta la documentazione necessaria. I problemi sono stati causati dalla piattaforma che dovevamo utilizzare per completare l’iscrizione e che sono stati risolti nella mattinata odierna. L’impedimento è stato di forza maggiore, non nostro. Noi abbiamo adempiuto a tutte le richieste necessarie per iscriverci alla Serie B”.

MANCATA ISCRIZIONE – “E’ un’eventualità che non prendo neanche in considerazione. In ogni caso ci batteremo in ogni sede per far valere le nostre ragioni”