Capello-Capuano, botta e risposta: tra Frosinone e Venezia è 1-1

Capello chiama e Capuano risponde. E’ questo duello ad animare la sfida tra Frosinone e Venezia, anticipo della quarta giornata di Serie B. I ciociari, forti del fattore campo, provano a sbloccare subito il risultato, ma i veneti sono ben disposti in campo. Nel primo tempo domina il nervosismo e la paura di scoprirsi. Poche le occasioni create, esasperante il tatticismo. Nella ripresa, invece, lo spartito cambia diametralmente: al 54′ Capello è il più veloce a sfruttare la sponda di Bocalon. La risposta del Frosinone arriva dieci minuti dopo con Capuano che fa centro di testa. Nel finale i ciociari di Nesta spingono forte sull’acceleratore, ma Lezzerini è prodigioso in almeno tre occasioni e quando non può arrivare sulla palla ci pensa la traversa ad aiutarlo. Finisce 1-1 ed entrambe le squadre smuovono la loro classifica, con quattro punti in altrettante gare.