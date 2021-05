Carattere Venezia: ribaltato il Chievo ai supplementari e adesso il Lecce

Spettacolare il match del Penzo. Passa il Venezia ma il Chievo ha mostrato grande cuore

Nel secondo spareggio playoff di Serie B, va in semifinale il Venezia che ha battuto per 3-2 il Chievo Verona. La squadra lagunare accede al turno successivo dove affronterà il Lecce. Match vibrante ed emozionante finito al Penzo ai supplementari. La squadra di mister Zanetti ha subito il Chievo che era avanti al 104' ma i lagunari hanno ribaltato l'incontro in un momento in cui tutto sembrava compromesso con i gol di Maleh e Johnsen. Spareggi aperti nel pomeriggio dal 1° turno preliminare, che ha visto il Cittadella battere il Brescia e conquistare quindi la semifinale contro il Monza.