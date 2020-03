Caso multiproprietà Juve Stabia-Trapani, improcedibilità per Petroni

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del patron del Trapani Fabio Petroni relativamente al caso della «multiproprietà» di Juve Stabia e Trapani finito oggi in aula. Una vicenda che ha visto al centro delle indagini i 2 club attualmente militanti in Serie B, senza però coinvolgere le società per responsabilità diretta e oggettiva.

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Il deferimento della Procura generale della Figc presso il Tribunale federale nazionale ha riguardato 4 dirigenti dei due sodalizi calcistici, a partire da Fabio Petroni, proprietario (tramite Alivision transport scarl) del Trapani. Ma stasera esulta Petroni che doveva rispondere delle violazioni relative all’articolo 7.7 dello Statuto federale, secondo cui «non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto», oltre che dell’articolo 16 bis delle Noif (Norme organizzative interne federali), commi 1, 2 e 3. Il proprietario del club siciliano era stato anche accusato di «avere rivestito contemporaneamente, per il tramite di società a lui controllate e mediante interposizione del signor Edoardo Comito», il ruolo di socio sia nella Juve Stabia che nel Trapani, dal 21 giugno al 9 luglio scorso. Il verdetto di oggi conferma la posizione di Petrone in merito ai fatti contestati dalla Procura ma lo scagiona totalmente. Da rilevare che Petroni il 18 dicembre del 2019 contrariamente a tutti gli altri soggetti interessati dal procedimento federale, ognuno per le rispettive contestazioni, non ha chiesto il patteggiamento in quanto convinto delle sue ragioni sulle questioni di fatto e di diritto.