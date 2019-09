Chi si rivede! Curci vicino al ritorno in Italia: è inseguito da un club di Serie B

Per la rubrica Toh, chi si rivede! quest’oggi parliamo di Gianluca Curci, il portiere classe 1985 rimasto svincolato in estate dopo l’esperienza maturata per pochi mesi all’Hammarby, in Svezia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’ex Roma e Sampdoria – fra le altre – sarebbe in procinto di approdare alla Juve Stabia, formazione che al momento si trova al penultimo posto in Serie B con un punto (è neopromossa dalla Lega Pro). Ai campani di mister Caserta occorre un estremo difensore: troppi i 9 gol incassati nelle prime quattro giornate, di cui 5 nell’ultimo weekend contro l’Ascoli, con Branduani protagonista in negativo. Ecco perché il direttore sportivo Polito è in cerca di un sostituto (si è parlato anche di Sorrentino, ex Chievo, e Puggioni). Curci vanta 186 presenze in Serie A con 250 reti subìte, mentre sarebbe alla prima esperienza nel campionato cadetto.

Dopo le avventure con Roma, Siena, Sampdoria e Bologna, è andato a giocare in Germania al Mainz, poi in Svezia all’Eskilstuna e all’Hammarby.