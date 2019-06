Chi si rivede: Ventura potrebbe aver trovato una nuova panchina

Ebbene sì, Gian Piero Ventura dopo la brevissima esperienza al Chievo, conclusasi con le dimissioni di novembre, potrebbe tornare sulla panchina di una squadra di Serie B. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l’allenatore 71enne sarebbe nella lista della dirigenza della Salernitana, che ha di recente conquistato la salvezza nel campionato cadetto vincendo i playout col Venezia. Eppure, proprio in seguito alla partita che ha visto i granata trionfare al Penzo ai calci di rigore, era scattato il rinnovo automatico per l’artefice della salvezza Leonardo Menichini. Nonostante questo, infatti, il club di Claudio Lotito avrebbe pensato di sostituire il tecnico con l’ex c.t. della Nazionale, che così potrebbe ripartire dalla Serie B. L’ultima volta fra i cadetti per lui fu al Torino nella stagione 2011-2012: arrivò secondo e fu promosso in massima serie.