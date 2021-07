Chievo bocciato, comunicato club: “Faremo ricorso al Tar”

Se il Chievo vincerà il ricorso potrebbe essere riammesso in sovrannumero ma in ogni caso potrebbe ripartire dalla D. Ma è solo una delle tante ipotesi

L’A.C. ChievoVerona prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di impugnare tale decisione presso il TAR del Lazio per difendere i propri diritti, ribadendo di aver sempre operato in linea con le normative vigenti e federali per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22.