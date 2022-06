Chievo, Consiglio di Stato stoppa il Tar e Campedelli spera nella B

Il Chievo potrebbe riavere la Serie B dopo che è stato escluso lo scorso anno. Si apprende oggi che il Consiglio di Stato ha sospeso la recente sentenza del TAR in cui si ribadiva l'esclusione della società dal campionato di Serie B confermando quindi le sentenze precedenti degli organi preposti. Una decisione che blocca anche la dichiarazione d'insolvenza della società, che avrebbe chiuso ogni discorso, che era attesa per il 17 giugno. Il Consiglio di Stato infatti ha deciso di rimandare la discussione in camera di consiglio fissata per il prossimo 23 Giugno.

Il Chievo, in sostanza, potrebbe quindi presentare un piano concordatario per sistemare la propria posizione debitoria e non solo. In ballo torna anche la questione degli svincoli d'ufficio dei giocatori presenti nella rosa veronese lo scorso agosto, decretato dalla FIGC, contro cui la società veronese si era appellata chiedendo un consistente risarcimento per il danno subito. Stando a quanto emerso dal pronunciamento del Consiglio di Stato, vi sarebbero i presupposti per ottenere il risarcimento.