Chievo, De Giorgis: “Siamo positivi, non possiamo pagare per una banalità”

Il direttore dell'area tecnica è positivo in attesa della sentenza del Tar del Lazio

In serata il Chievo conoscerà il suo futuro. Il club attende la decisione del Tar del Lazio per capire se potrà continuare a giocare in Serie B. Il responsabile dell’area tecnica Giorgio De Giorgis al quotidiano L'Arena ha parlato della vicenda iscrizione e altro. "Siamo positivi, perchè è giusto esserlo. Perchè non possiamo pagare in maniera pesantissima per una banalità. Siamo positivi e non abbiamo mai smesso di esserlo. Siamo di fronte alla possibilità di subire un danno enorme. Consapevoli che più di quello che è stato fatto non poteva essere fatto per adempiere ai nostri doveri. Quando sei di fronte a qualcosa che non controlli, non puoi mai stare tranquillo. Ma ce ne facciamo una ragione. La speranza è che chi è stato chiamato a giudicarci ancora esamini bene le nostre motivazioni. Ripartire è la cosa che conta più di tutto. Come altre società, anche noi eravamo in sofferenza. Ma sapevamo benissimo come andava fatta l’iscrizione. Non sono preoccupato per il dopo. Certo, c’è da fare il mercato. Ormai è da fine giugno, dentro a questa a situazione, che ci è diventato impossibile vivere l’ordinarietà".