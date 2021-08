Chievo, è l’ultima spiaggia: il Tar si pronuncia oggi

Il Tar del Lazio oggi emetterà la sentenza in serata

Il Chievo saprà oggi se potrà rimanere aggrappano al mondo del calcio professionistico e non essere costretto a scrivere un finale drammatico nella sua favola. Il club clivense conoscerà la sentenza del Tar del Lazio che con un procedimento monocratico discuterà il ricorso della società di Campedelli che vuole l'iscrizione al campionato di B. Ma ci sono anche da valutare le ragioni della Figc. La sentenza è attesa per le 20. Se il ricorso del Chievo non verrà accolto il Cosenza potrà festeggiare stasera il ritorno in Serie B. Domani stesso iter con il Tar che valuterà i ricorsi di Carpi e Sambenedettese mentre sono da fissare quelli di Novara e Casertana. Esito in serata e poi ci sarà da decidere sull'eventuale ripescaggio: ci sono Latina, Lucchese, Fidelis Andria, Fano (o Pistoiese) e Siena che sperano di tornare tra i professionisti.