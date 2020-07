Chievo ed Empoli vanno ko ed il Pisa aggancia i playoff. Ora Juve Stabia vede la salvezza

Clamoroso harakiri del Chievo di Aglietti che in dieci minuti si fa rimontare dalla Juve Stabia da 1-2 a 3-2 perdendo così l’ottava piazza. Cade anche l’Empoli che in casa non evita il ko contro l’Entella. La vittoria della squadra di Castellammare rischia di vanificare gli sforzi del Cosenza che ha vinto 1-2 contro il Pordenone.

LE ALTRE

Il Benevento travolge 3-1 un Livorno sempre più ultimo e raggiunge così quota 80 punti. Ottima vittoria del Pisa che sfrutta i passi falsi di Empoli e Chievo e fa un balzo all’ottavo posto. L’Ascoli batte 2-1 il Cittadella e prova a credere nei playoff. Vittoria anche per il Venezia che passa a La Spezia. Pari invece tra Crotone-Salernitana e Perugia-Cremonese.