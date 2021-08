Chievo, oggi l’ultima spiaggia per la B. Attesa anche per 4 di C

La decisione del Tar potrebbe arrivare già in mattinata

Giorno cruciale oggi per le sorti del Chievo che spera di rimanere nel mondo del calcio professionistico. Aggrappati ai giudici del Tar del Lazio i clivensi e il presidente Campedelli. L’udienza cautelare di oggi è collegiale e non più monocratica e questo dovrebbe garantire profondità rispetto al precedente verdetto (monocratico) anche se di solito chi perde la prima partita al tribunale, difficile vince la seconda. Comunque sia ci sono residue speranze del Chievo di rimanere attaccato alla Serie B (il club di Campedelli chiede l’iscrizione in sovrannumero). In giornata, dallo stesso tribunale, verranno anche discussi i ricorsi delle altre quattro squadre escluse dalla Serie C: Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese.