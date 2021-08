Chievo presenta ricorso al Consiglio di Stato ma i calciatori vanno via

Poche chance per il Chievo che li tenta tutte prima di ripartire dalla D

Il Chievo non vuole arrendersi anche dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso questa mattina. Il club di Campedelli aveva chiesto, con provvedimento monocratico, la sospensiva cautelare dopo la decisione del Coni di escluderlo dalla prossima Serie B. Il sodalizio clivense perde i calciatori che si svincoleranno già nelle prossime ore, ma ha deciso di andare comunque alla collegiale del Tar, nell’udienza che entrerà nel merito, ma con pochissime speranze di poter far parte della Serie B anche in sovrannumero vista la bocciatura di oggi. Al posto del Chievo verrà riammesso il Cosenza con la ufficializzazione che arriverà forse anche oggi o domani dalla Figc.

POCHE SPERANZE - Campdelli non molla anche se i margini si sono ridotti per una salvataggio in extremis. Se anche il Consiglio di Stato dirò no al Chievo, starà poi alla proprietà decidere se ripartire almeno dalla Serie D o meno. La Figc può autorizzare la Lega nazionale dilettanti (Lnd) ad iscrivere la nuova società in sovrannumero.