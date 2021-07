Chievo richiede a Figc accesso agli atti per le iscrizioni degli ultimi tre anni

Club bocciati all'attacco: presentato ricorso al Tar

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha preso tempo prima di definire gli organici di B e C dopo le esclusioni di Chievo, Novara, Sambenedettese, Carpi, Casertana. Gravina, che ha avuto delega dal Consiglio Figc, aspetterà le motivazione del CdG del Coni (2 agosto) e poi valuterà come definire gli organici e se attendere la decisione del Tar del Lazio dopo il ricorso presentato dalle escluse. Si vuole evitare che vi siano squadre in sovrannumero. Chievo, Casertana e Samb hanno già ricevuto dal Collegio di Garanzia del Coni le motivazioni della bocciatura; tra oggi e domani le avranno anche Carpi e Novara. I club che non hanno presentato il ricorso al Tar del Lazio hanno ancora altri tre giorni per farlo. Il Chievo nel frattempo ha chiesto l’accesso agli atti per le iscrizioni degli ultimi tre anni: se la richiesta è motivata, la Figc li manderà.