Chievo, Semper: “Torneremo in Serie A. Monza? Perso con loro per errori arbitrali”

Il ChievoVerona continua a sgomitare in Serie B con la speranza di tornare ben presto in Serie A. I veronesi sono attualmente sesti in classifica nel campionato di Serie B, ma a sole 6 lunghezze dalla vetta e a 3 punti dal secondo posto, utile per tornare in A senza bisogno di play-off. Il portiere del Chievo Adrian Semper è tornato a parlare della recente sconfitta del Chievo contro il Monza tra le righe de L’Arena: “Non commento mai i casi arbitrali ma questa volta devo farlo perché ci sono stati dei gravi errori. Penso che in Serie B sia difficile accettarli anche da parte del club. Cosa ci ha insegnato il match contro il Monza? Che possiamo giocarcela con chiunque. Non ho visto squadre migliori della nostra. Chi andrà in A? Dico Empoli, Monza e noi”.