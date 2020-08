Chievo-Spezia in diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Chievo-Spezia si gioca oggi sabato 8 agosto alle 21 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La sfida è valida per la semifinale d’andata dei playoff di Serie B. Chi vince il doppio confronto fa un passo in più verso la finalissima per giocarsi la Serie A.

Chievo-Spezia, le probabili formazioni

Padroni di casa e ospiti che dovrebbero schierarsi in copia col 4-3-3. Per il Chievo Semper in porta, Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti in difesa. Esposito, Segre, Obi in mezzo. Vignato, Ceter e Djordjevic in attacco. Spezia con Scuffet tra i pali, Ferrer, Erlic, Terzi e Ramos nel pacchetto difensivo. Bartolomei, Acampora, Mora in mezzo al campo. Di Gaudio, Nzola e Gyasi in attacco.

CHIEVO (4-3-3): Semper; Dickmann, Rigione, Leverbe, Renzetti; Segre, Esposito, Obi; Vignato, Djordjevic, Ceter.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Terzi, Ramos; Bartolomei, Acampora, Mora; Di Gaudio, Nzola, Gyasi.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita tra Chievo-Spezia sarà trasmessa su DAZN, e potrà essere seguita direttamente dal sito www.dazn.com/it. DAZN, infatti, detiene i diritti in esclusiva dell’intero campionato di Serie B compresa questa fase dei playoff. Sarò dunque possibile seguire la sfida di questa sera alle 21.00 in diretta streaming su DAZN. Basterà solamente registrarsi sul portale e sottoscrivere un abbonamento per poter poi vedere la partita. In alternativa, la sfida del Bentegodi potrà essere vista scaricando la relativa app disponibile su smart tv, smartphone, tablet, PS4 o XBox.

Un altro modo consiste nel collegare il computer al televisore mediante un cavo ad alta definizione, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE