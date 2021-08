Chievo torna a sperare: Tar anticipa udienza. Rischio B a 21 squadre

Il club veneto torna a sperare di essere riammesso in B

Ci sono ancora speranze per il Chievo Verona di rimanere aggrappato al mondo professionistico e giocare in B. La notizia di oggi che ridà fiato al patron Campedelli è che il Tar del Lazio ha accolto l’istanza degli avvocati Flavio Iacovone, Giorgio Bernardo Mattarella e Daniele Ripamonti, che assistono il ChievoVerona, e ha accettato di anticipare l'udienza per discutere il ricorso contro l'esclusione dalla Serie B, fissata in un primo momento per il prossimo 6 settembre, al 17 agosto alle ore 8:45. Il club veneto cerca la riammissione in cadetteria in sovrannumero, visto che la FIGC ha già deciso di reintegrare l'organico della seconda serie ripescando il Cosenza, e se il TAR dovesse dare loro ragione si potrebbe andare verso una Serie B a 21 squadre, con i calendari che andrebbero rifatti e con pesanti ripercussioni anche sul mercato visto gli accordi raggiunti dai giocatori svincolati d'ufficio dalla FIGC - da Semper e Vignato fino a Garritano e Canotto - potrebbero essere bloccati.