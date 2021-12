Cistana affonda il Parma e riporta in vetta il Brescia

Per il Parma è una sconfitta pesante che fa rimanere i ducali a ridosso della zona a rischio

Con un gol di Cistana al 7', il Brescia fa suo il match del Tardini contro il Parma e vince per 1-0. Vittoria importante per i lombardi che con questi tre punti salgono al primo posto in classifica toccando quota 30, uno in più del Pisa a 29. Per il Parma ancora una sconfitta che fa rimanere la squadra di Iachini nei bassi fondi della graduatoria e in serio pericolo. I ducali hanno cercato di riprendere il match ma la differenza di gioco si è vista e nonostante la spinta dei tifosi di casa, per i gialloblù niente da fare. L'ultima vittoria del Parma è di un mese fa contro il Vicenza.