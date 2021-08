Cittadella e Perugia, buona la prima. Battute Vicenza e Pordenone

Si è alzato il sipario sul torneo cadetto

Davanti a circa 1.000 tifosi seconda partita del campionato di serie BKT con il ritorno in cadetteria del Perugia e la terza stagione consecutiva, in questa categoria, del Pordenone. Hanno la meglio gli umbri per 1-0. La prima meta’ di gara si vivacizza negli ultimi minuti con la conclusione alta di Magnino e colpo di testa di Misuraca, entrambi poco precisi, per i neroverdi. Per gli umbri punizione sulla parte alta della traversa dell’ex di giornata Burrai e tiro di Kouan, sul fondo. Nel secondo minuto di recupero colpo di testa di Santoro per Murano partito sul filo del fuorigioco, con l’attaccante che la mette dentro da posizione ravvicinata. Pordenone all’arrembaggio nella ripresa. L’occasione piu’ pericolosa e’ una spizzata di testa di Tsadjout, Dell’Orco salva tutto in angolo. Ci provano a piu’ riprese in particolare Cambiaghi, Ciciretti e Tsadjout, ma il risultato non cambia con il Perugia che non sfrutta buonissime occasioni sul finale con Lisi e Bianchimano per andare sullo 0 a 2.