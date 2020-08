Cittadella-Frosinone streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Cittadella-Frosinone dà il via ufficialmente ai playoff Serie B che eleggeranno la terza squadra che seguirà Benevento e Crotone in Serie A. Si gioca questa sera, mercoledì 5 agosto alle 21.00 tra la squadra di Venturato e quella di Nesta. In caso di parità dopo i 90 minuti si andrà ai tempi di supplementari e, qualora il risultato dovesse resistere sul pari, a superare il turno sarebbe la squadra di casa.

Cittadella-Frosinone, le probabili formazioni

Padroni di casa che non rinunciano al bomber Diaw in avanti. Con lui ci sarà Luppi. Alle loro spalle ecco D’Urso. In mezzo al campo Proia, Iori e Branca. Difesa composta da Ghiringhelli e Benedetti sulla linea dei terzini, Perticone e Frare in mezzo a difendere la porta coperta da Paleari. Il Frosinone risponde con la difesa a tre: davanti a Bardi ci saranno Brighenti, Ariaudo e Krajnc. Mediana guidata da Maiello che avrà ai lati Rohden e Haas. Salvi e Beghetto saranno gli esterni. Tandem d’attacco formato da Dionisi e Novakovich.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Frare, Benedetti; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Dionisi, Novakovich.

Dove vedere il match in streaming e diretta tv

La partita tra Cittadella-Frosinone si giocherà, come detto, oggi mercoledì 5 agosto allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Si potrà godere della visione dell’evento grazie ad una smart tv e all’applicazione apposita, oppure collegando il televisore ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa si potrà scaricare l’app direttamente da una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

La sfida tra Cittadella e Frosinone sarà visibile in live streaming tramite l’app di DAZN scaricabile anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, pc e notebook. Sarà possibile anche collegarsi al sito ufficiale direttamente dal pc, inserendo le proprie credenziali per poi selezionare l’evento desiderato.

