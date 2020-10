Cittadella, guaio in panchina: Venerato positivo al Covid. Contro Monza squadra guidata da Gorini

In vista della partita di questo pomeriggio contro il Monza, il Cittadella dovrà fare a meno del proprio mister. Infatti, il tecnico Venturato è stato trovato positivo al coronavirus. Al suo posto, alla guida della squadra ci sarà il vice Gorini.

“L’A.S. Cittadella comunica che, in seguito agli ultimi tamponi effettuati dal gruppo squadra, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19, uno dei quali riguarda Roberto Venturato. Per questo motivo l’allenatore granata oggi sarà sostituito in panchina dal vice Edoardo Gorini. La partita contro il Monza avrà inizio regolarmente alle ore 14.00”, queste le parole della società su Twitter.