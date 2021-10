Cittadella-Spal sarà diretta dall’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi

La C.A.N. ufficializza gli arbitri dell'ottavo turno. Esordio stagionale per l'arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi

Dopo un anno ad arbitrare un match di Serie B sarà una donna. Maria Sole Ferrieri Caputi, è stata chiamata a dirigere, domenica sera, la sfida tra Cittadella e Spal. Livornese, classe 1990, Ferrieri Caputi fa parte della Can C (dopo cinque stagioni trascorse sui campi del campionato nazionale dilettanti) ed è anche arbitro internazionale. Prima di lei, lo scorso maggio, la campana Maria Marotta è entrata nella storia come prima donna chiamata ad arbitrare una partita di Serie B (Reggina-Frosinone). Ferrieri Caputi, nella vita ricercatrice alla fondazione Adapt e dottoranda all'università di Bergamo, sarà così il quarto arbitro donna di sempre a calcare i campi del primo campionato professionistico italiano.