Colpi esterni del Frosinone a Vicenza e dell’Ascoli a Perugia

Seconda giornata che si completerà domani con altri sei match

Comincia male l’avventura del Lanerossi Vicenza di Mimmo Di Carlo tra le mura amiche del Menti. Nella prima di fronte al pubblico rimedia una sconfitta contro un ottimo Frosinone che s’impone per due reti di scarto, lasciando i berici ultimi in classifica. I primi a farsi pericolosi sono i padroni di casa con Diaw che al 4′ hanno l’occasione del vantaggio, il portiere Ravaglia va incontro all’attaccante e salva la porta. Due minuti dopo infortunio per Calderoni del Vicenza che viene sostituito da Bruscagin. Al 15′ si fa in avanti il Frosinone con Cotali. Alla mezz’ora tiro pericoloso di Canotto per gli ospiti parato dall’estremo difensore biancorosso. Al rientro il Frosinone va subito in vantaggio con Ciano. Al 13′ Di Carlo fa tre sostituzioni mandando in campo Ierardi, Pontisso e Giacomelli, per Di Pardo, Rigoni e Zonta; i cambi non danno coraggio all’undici di casa. Tranne qualche timida occasione sono i ciociari a fare la partita e a 10′ dal termine conquistano un calcio di rigore che Maiello trasforma per il doppio vantaggio chiudendo la partita e assicurandosi i tre punti.