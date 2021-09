Colpo Cremonese al Tardini e Parma sconfitto sorprendentemente

Al Tardini le reti di Fagioli e Vido regalano i 3 punti alla squadra di Pecchia. Vana la rete di Mihaila per i ducali

La Cremonese espugna il Tardini e sale al terzo posto in classifica condannando il Parma alla prima sconfitta in campionato. Gia’ al 3′ il risultato si sblocca:

Cobbaut si fa soffiare la palla in fase di disimpegno da Fagioli che scambia con Di Carmine e trafigge Buffon da pochi passi. Al 34′ il raddoppio dei grigiorossi propiziato dall’ennesimo affondo di Valeri a sinistra che favorisce il tap-in vincente di Vido a centro area. Poco dopo Buffon nega il tris a Gaetano e sulla ripartenza l’errore di Bianchetti apre una prateria a Mihaila il cui pallonetto si spegne a lato. In avvio di ripresa Man dal limite impegna severamente Carnesecchi poi Di Carmine fallisce in un doppio tentativo il rigore del possibile 3-0 concesso a causa di un fallo di Schiattarella ai danni di Fagioli. L’episodio rinvigorisce il Parma che a meta’ ripresa accorcia le distanze con Mihaila che raccoglie l’invito di Inglese e di destro a giro trova l’angolino basso piu’ lontano. La partita si innervosisce, ne fanno le spese Vazquez e l’allenatore ospite Pecchia, espulsi al termine di un battibecco nei pressi della panchina. I crociati ci provano generosamente anche in 10 ma la Cremonese abbassa la saracinesca e conquista una vittoria preziosissima che la proietta nei piani alti.