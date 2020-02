Colpo Empoli: Frattesi espugna Perugia, toscani in risalita

E’ Davide Frattesi l’uomo partita della sfida tra Perugia ed Empoli. Sua la rete all’89’ che condanna il Grifone e lancia i toscani. Un gol che sblocca un match estremamente equilibrato. Meglio gli ospiti nel primo tempo che mettono paura agli umbri con La Mantia, stoppato da Vicario, e Balkovec. Cresce il Perugia nella ripresa: Carraro e Buonaiuto sfiorano il gol del vantaggio. Iemmello e Ciciretti creano le occasioni più nitide per l’Empoli fino all’89’, quando Frattesi azzecca i tempi dell’inserimento in area e batte Vicario. Con questo successo, l’Empoli sale al nono posto in classifica, non lontano dalla zona playoff. Il Perugia, invece, resta in undicesima posizione a quota 33.