Colpo esterno di Como e Alessandria, pari del Parma

Si fa difficile la situazione per il Vicenza di Brocchi e del Parma di Iachini

Nella giornata in cui si celebra il ricordo di Paolo Rossi con striscioni e cartoline, il Como ritrova il successo al Menti, infliggendo la settima sconfitta casalinga (14^ complessiva) al L.R. Vicenza che resta da solo all’ultimo posto in classifica. La rete decisiva arriva dopo soli dieci minuti a opera di Vignali, lasciato libero di insaccare sull’assist di La Gumina. Il Vicenza reagisce scheggiando la traversa con Ranocchia e colpendo l’incrocio dei pali con Mancini, ma la netta supremazia dei biancorossi non porta frutti. Nel secondo tempo lo scenario non cambia. Al 17′ l’arbitro Rapuano interrompe per un minuto il gioco per le conseguenze di un fumogeno lanciato dalla curva ospite. Nel frattempo Brocchi ha inserito Meggiorini al posto di Bruscagin, passando al 4-2-4. E’ proprio l’esperto attaccante a sfiorare di testa il pari su cross di Giacomelli al 68′ e ancora al 95′, ma il risultato non cambia.