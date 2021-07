Coni, Chievo e le 5 di C in ansia: stasera o domani la sentenza

Domani il Consiglio Federale procederà alla definizione degli organici

Domani sarà messa la parola fine sulla definizione degli organici di Serie B e Serie C. Sarà il Consiglio Federale a procedere alla definizione con il probabile ripescaggio del Cosenza in B e probabilmente di 5 club in C. Mancano poche ore all'esame dei ricorsi del Chievo in B e cinque squadre escluse dalla Serie C che sono Paganese, Carpi, Novara, Sambenedettese e Casertana. Alle 16 si riunisce il Collegio di Garanzia del Coni per giudicare i ricorsi. Le sentenze potrebbero arrivare nella tarda serata oppure domani. I lavori del Consiglio Federale inizieranno alle ore 11. Tra i temi in agenda il tavolo di lavoro sulla riforma dei campionati e l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati di Serie A e Serie B Femminile.