Coronavirus, le squadre di B regaleranno 20 respiratori

Il Coronavirus sta mettendo a dura prova le strutture ospedaliere. Tanti gli ospedali da campo creati per far fronte alle emergenze e i continui contagi che aumentano di ora in ora. Dal mondo dello sport e non solo sono arrivati aiuti concreti per permettere alle strutture di potersi dotare con macchinari necessari alla cura dei pazienti.

20 VENTILATORI – Un gesto importante è arrivato in queste ore anche dalla Serie B. Le squadre infatti hanno partecipato all’acquisto di 20 ventilatori che verranno regalati alle strutture indicate dai club. Un messaggio di solidarietà forte rimarcato anche dal presidente Balata: “Stiamo vivendo un’emergenza e questo tipo di strumentazione è quello che serve maggiormente nelle strutture ospedaliere per affrontarla. Siamo il campionato degli italiani, presente in tutte le parti del nostro meraviglioso Paese e per questo le nostre società indicheranno una struttura che ha necessità di questa apparecchiatura”.