Coronavirus, niente trasferta contro il Chievo per due giocatori del Cosenza: temono contagio

Il Cosenza scenderà in campo per disputare la 28esima giornata del campionato di Serie B alle 21 di oggi. Ospite del Chievo, a Verona, la squadra è partita nelle scorse ore dalla Calabria, ma senza due calciatori che avrebbero chiesto di non prendere parte al match a seguito dell’emergenza coronavirus.

Dopo l’annuncio da parte del tecnico Pillon dei calciatori convocati per la sfida, ecco alcune indiscrezioni che vorrebbero l’assenza di D’Orazio e Bruccini per paura di contrarre il coronavirus. I due calciatori avrebbero chiesto alla società di non partecipare alla trasferta in Veneto di loro spontanea volontà in via precauzionale. Lo riportano alcuni siti di Cosenza tra cufi tifoCosenza e Cosenzachannel.it.