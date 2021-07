Cosenza annuncia di avere la documentazione per la riammissione in B. Padova spera ma…

Il club calabrese sarebbe alla quarta partecipazione in B

Il Chievo dopo l'esclusione dal campionato di Serie B, farà nuovo ricorso ma intanto la Figc chiederà la domanda di ammissione alle squadre che possono prendere il posto del club veneto. In pole c'è il Cosenza retrocesso in C ma ci sono (pochissime) chance anche per il Padova che ha perso la finale playoff contro l'Alessandria. Il regolamento però favorisce i calabresi che sarebbero alla quarta stagione in B. Il Cosenza intanto si porta avanti con il lavoro e ha annunciato di essere in procinto di depositare la documentazione per la riammissione alla B.