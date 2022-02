Cosenza, oligarca russo vuole il club. Inviata lettera a Guarascio

Proposta arrivata sul tavolo anche del sindaco

A Cosenza c'è fermento per il futuro del club che potrebbe cambiare proprietà. E' di queste ore infatti la lettera arrivata sul tavolo del presidente Eugenio Guarascio di un oligarca di origini uzbeke che tramite il suo legale conferma la volontà di proseguire nell’operazione di acquisto del club. Lo studio legale dell’avvocato Leopoldo Marchese di Lamezia Terme per conto di Oleg Patakarcishvili , legale rappresentante della Devetia Investiment Fund Limited , ha manifestato l'interesse del suo importante cliente di rilevare la squadra calabrese. Ecco il testo completo inviato tramite PEC

scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Oleg Patakarcishvili, quale Legale Rappresentante della Devetia Investiment Fund Limited, per confermare ancora una volta la volontà di acquisire le quote e/o azioni del Cosenza Calcio.