Cosenza-Vicenza, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle 20.30

Tra poco in campo Cosenza e Vicenza e si riparte dall'1-0 del Menti dell'andata per i biancorossi. Il Cosenza deve vincere con almeno un gol di scarto per pareggiare il punteggio, potendo contare del vantaggio determinato dalla classifica nella regular season.

La sfida sarà trasmessa in diretta da DAZN: gli abbonati dovranno scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su una console di gioco come PlayStation e Xbox, o infine su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire Stick e Google Chromecast. L'importante match per decidere chi resterà in Serie B e chi andrà in Serie C sarà trasmesso anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e infine sul numero 251 del satellite.