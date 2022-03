Cremonese batte il Pordenone e sale in vetta. Pisa ko ad Ascoli

Pareggio in extremis della Spal a Perugia nei minuti di recupero

Redazione ITASportPress

Si sono giocate questa sera le gare rimanenti del turno infrasettimanale di Serie B. Cade il Pisa ad Ascoli e la Cremonese che ha battuto il Pordenone è salito al comando.

Ascoli-Pisa 2-0

L’Ascoli stende il Pisa (2-0) grazie ad una doppietta del suo bomber Dionisi che chiude i conti in cinque minuti alla fine del primo tempo. Il Pisa recrimina per una serie di palle gol mancate, ma alla fine ha pagato il grande ritmo dato al match dei padroni di casa. I bianconeri passano subito al 2′ con Baschirotto, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Caligara. Il Pisa spaventa l’Ascoli due volte: al 18′ con Mastinu (punizione sul palo) e poi al 37′ con Puscas dopo una sponda di Lucca. L’Ascoli riprende a spingere in modo forsennato e al 42′ passa con Dionisi che si libera con una finta di De Vitis e trafigge Nicolas con un potente sinistro da fuori area. Il Pisa si sbilancia e tre minuti dopo capitola nuovamente in contropiede innescato da Caligara e finalizzato sempre da Dionisi. Nella ripresa il Pisa ha tre buone occasioni per rientrare in partita, ma la porta di Leali resta inviolata. Prima con una punizione con Leverbe (16′) e poi al 22′ con un tiro ravvicinato di Lucca che Leali devia in angolo. Al 30′ invece Baschirotto deve salvare sulla linea sul colpo di testa di Torregrossa.

Cremonese-Pordenone 2-1

La Cremonese batte in rimonta il Pordenone e riconquista la vetta della classifica dopo aver sofferto, specialmente nel finale, per essere rimasta in dieci. Non è stata la migliore Cremonese ma quello che contava era riscattare il ko di Pisa. Pericoloso il Pordenone al 7′ quando Cambiaghi da destra si accentra e calcia colpendo la parte alta della traversa. La Cremonese risponde due minuti dopo con un rasoterra parato da Perisan. Per il resto della frazione solo qualche schermaglia con la Cremonese che va tre volte al tiro con conclusioni da dimenticare. Al 15′ della ripresa il Pordenone passa in vantaggio: discesa di Andreoni e cross in area, Sernicola di testa mette fuori area dove raccoglie Cambiaghi che al volo batte Carnesecchi con un tiro angolato. La Cremonese pareggia al 23′: Valzania appena fuori area imbecca Zanimacchia che sistema palla e in diagonale supera Perisan. Al 26′ è Ciofani a mandare in area ancora Zanimacchia ma stavolta il tiro è alto. Al 35’Cremonese in vantaggio: Gaetano vede dalla trequarti l’inserimento di Zanimacchia che serve con una palombella, immediato pallonetto di prima intenzione e Perisan è battuto. Al 41′ la cremonese resta in dieci per l’espulsione di Di Carmine e soffre nel finale.

Perugia-Spal 1-1

Pareggio all’ultimo tuffo per la Spal, che all’ultimo istante è andata a segno con Latte Lath. La rete degli umbri era stata segnata da Kouan, che di testa ha infilato Alfonso, sfruttando un traversone di Beghetto e sfuggendo alla marcatura di Capradossi. Il Perugia ha sfiorato il raddoppio in varie occasioni, potendo sfruttare la superiorità numerica. E’ stato bravo il portiere ospite Alfonso a tenere inviolata la propria porta. Determinante ai fini del risultato l’espulsione nel primo tempo di Colombo, che in quattro minuti aveva rimediato due carrellini gialli per il falli sullo stesso Kouan e su Curado. Per i ferraresi fortunatamente ci ha pensato Latte Lath con una zampata in una mischia a trovare il gol dell’insperato pareggio.