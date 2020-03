Cremonese, esonerato Rastelli: pronto Bisoli

La sconfitta interna per 3-2 contro l’Empoli è costata cara a Massimo Rastelli. La Cremonese, quartultima in Serie B con i suoi 27 punti, ha infatti deciso di esonerare il tecnico di Torre del Greco, che era già stato allontanato lo scorso 8 ottobre per fare spazio a Marco Baroni prima di essere richiamato l’8 gennaio. In pole position per prendere il suo posto c’è l’esperto Pierpaolo Bisoli, attualmente però ancora sotto contratto con il Padova, club con il quale l’allenatore starebbe trattando per arrivare ad una risoluzione dell’accordo.