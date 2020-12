Cremonese-Monza diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Cremonese-Monza si gioca oggi, domenica 27 dicembre 2020 alle ore 21.00 per la 15^ giornata di Serie B. Sfida molto importante e che avviene in un momento di festività che può regalare sorprese sotto il profilo del gioco e del risultato.

Cremonese-Monza, le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due mister per la gara odierna tra Cremonese e Monza:

CREMONESE (4-3-3): Volpe; Bianchetti, Terranova, Fiordaliso, Valeri; Zortea, Castagnetti, Valzania; Pinato, Ciofani, Celar.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Armellino, Fossati, Barillà; D’Errico, Gytkjaer, Mota Carvalho.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Cremonese-Monza si disputerà, come detto, oggi domenica 27 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Giovanni Zini di Cremona. Il fischio d’inizio della partita, che sarà diretta dal signor Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, è previsto per le ore 21.00.

Il derby lombardo Cremonese-Monza sarà trasmesso in diretta streamingi da DAZN che detiene i diritti dell’intero campionato di Serie B. Gli utenti potranno seguirlo anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Esiste poi anche un’altra opzione per vedere la partita, ovvero, solo per gli abbonati Sky, vi sarà l’opportunità di vedere live Cremonese-Monza in tv anche grazie alla app presente sul decoder SkyQ. Chi lo preferisse, attraverso DAZN potrà vedere Cremonese-Monza in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi prima di scaricare l’applicazione per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

