Cremonese piega il Monza, pari fra il Pordenone e la Spal

Cremonese quarta in scia Brescia

La Cremonese torna a vincere in casa superando il Monza al termine di una gara ricca di colpi di scena. La gara è ben giocata da ambo le parti e la prima vera occasione è per il Monza con una incursione in area di D’Alessandro che si avvicina alla porta ma al momento del tiro viene sbilanciato da Okoli e manca la porta. Al 25′ la Cremonese invoca un rigore per tocco di Barberis in area da dietro su Fagioli ma per Massa e il Var nulla da segnalare. Al 32′ la Cremonese passa in vantaggio: rimessa laterale di Sernicola, sponda di testa di Ciofani in area per Gaetano che calcia mandando la palla prima sul palo e poi in rete. Al 36′ Mota colpisce la traversa da pochi passi sfiorando il pari per il Monza. Ad inizio ripresa Pecchia azzecca la mossa Gondo che si avventa su una palla alta, la difende in area e serve Ciofani che in pallonetto supera Di Gregorio in uscita. Al 9′ il Monza riapre la gara con D’Alessandro che ricevuta palla da corner calcia un diagonale preciso dal limite dell’area. Al 19′ Cremonese di nuovo avanti con Gondo che sulla destra porta palla a spasso e centra per Ciofani che di testa batte Di Gregorio. Al 39′ i brianzoli accorciano ancora con Ciurria che raccoglie una palla vagante in area dopo il palo colpito da Gytkjaer.