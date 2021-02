Cremonese, si può sfidare il club grigiorosso su Blooza

Sfidare la Cremonese in un fantasy game? Da questo fine settimana è possibile. U.S. Cremonese è infatti il primo club professionistico presente su Blooza, il gioco basato su carte digitali collezionabili compatibile sia con Android sia con iOS, scaricabile gratuitamente su Google Play e App Store.

Cimentarsi con la Cremonese nell’arena esclusiva dedicata ai grigiorossi è semplicissimo: basterà collezionare le Blooza dei calciatori di Serie A e schierare la formazione composta da un portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti più una riserva per ruolo. Il Blooza-allenatore che otterrà il punteggio più alto si aggiudicherà ad ogni appuntamento una maglia originale di un calciatore grigiorosso, autografata dallo stesso. La prima messa in palio è quella del trequartista Gianluca Gaetano, autore della splendida rete con la quale la Cremonese è passata in vantaggio nella gara di campionato con il Cittadella.

Blooza è una start up del territorio, giovane e dinamica. Fare parte del progetto per U.S. Cremonese significa esplorare una modalità nuova e moderna di essere comunità, interagendo e divertendosi con i moltissimi appassionati grigiorossi che amano i fantasy game. La sfida è lanciata, la Cremo è pronta.