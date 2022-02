Cremonese, tris al Parma e sale in vetta. Pari Pisa, ok Monza crolla la Spal

Allo Zini netta affermazione dei grigiorossi che hanno stordito i ducali sempre più in crisi

Si sono giocate questo pomeriggio le prime sei partite della 25a giornata di Serie B e come al solito non sono mancate le sorprese. La Cremonese è la nuova capolista, in attesa del Lecce impegnato domani, del torneo cadetto dopo aver battuto il Parma per 3-1. Gara dello Zini dominata dai grigiorossi che sul 3-0 hanno concesso la rete della bandiera ai ducali sempre più in crisi. Pareggio interno del Pisa fermato dal Vicenza, il Monza su rigore è passato a Terni. Cade in casa la Spal trafitta dalla Reggina per 3-1. Cittadella corsaro sul terreno del Pordenone così come il Perugia a Cosenza. La squadra di Pecchia comanda la classifica con due punti su salentini e Pisa, seguite dal Monza a quota 41. Il Perugia aggancia la zona play off salendo a quota 37 con Frosinone e Benevento. Resta invece attardato il Parma a quota 28, mentre la SPAL continua a navigare in zona play out. In fondo si muove il Vicenza che lascia al Pordenone l'ultima piazza.