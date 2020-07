Crotone, ds Ursino: “Mister Stroppa con noi in Serie A. Giusto ripartire il 20 settembre”

Dopo la festa per la promozione in Serie A, il Crotone pensa già alla prossima stagione. Nel “Sabato Sport Live” di TMW Radio è intervenuto il Direttore Sportivo del Crotone Giuseppe Ursino che ha parlato del presente e anche del futuro del club calabrese.

Che notte è stata a seguito del ritorno in Serie A?

“È stata una notte lunga e ricca di soddisfazioni perché questa è stata un’impresa. Siamo una grandissima società e un sentito grazie va al direttore generale, Raffaele Vrenna, e al presidente, Gianni Vrenna, che ci hanno permesso di lavorare tranquillamente e non ci hanno fatto mai mancare nulla, specialmente durante il lockdown. Poi anche il mister Stroppa è stato un grande motivatore con la squadra. Il gruppo migliorava giorno per giorno e infatti abbiamo mantenuto il secondo posto. Secondo me abbiamo vinto 2 campionati: uno pre e uno post lockdown”.

Che sapore ha questa seconda promozione e quanto è stata fondamentale la conferma di mister Stroppa?

“La conferma di Stroppa è la dimostrazione di quello che abbiamo visto lo scorso anno. Questa promozione è a mio avviso la più bella perché è stata programmata. Non è stato facile e c’erano altre squadre molto agguerrite, basta vedere la situazione attuale in zona playoff. L’artefice principale di queste vittorie è la società, poi la squadra e l’allenatore hanno lavorato egregiamente sul campo”.

Dopo quanto ha realizzato di essere in Serie A questa mattina e che sensazioni ha provato?

“Il nostro obiettivo era prima la salvezza, poi i playoff e poi provare l’assalto alla promozione diretta. Vedevamo la squadra migliorare e il salto in “A” è arrivato. Sono contento per tutti i calabresi e penso che in questo momento così difficile, con la promozione in Serie A, il Crotone abbia dato una ragione per sorridere a tutta la regione”.

Come ripartirà questo Crotone in Serie A? Simy può essere il giocatore giusto su cui cominciare?

“Il campionato inizia a settembre e dobbiamo metterci subito all’opera; indubbiamente i più forti vanno tenuti. Punteremo anche sui giovani”.

L’attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito può essere un profilo giusto per il prossimo anno?

“Non mi piace parlare molto di mercato quando ancora il campionato deve finire. Vogliamo continuare questa striscia positiva di punti e dunque vincere le ultime 2 gare che ci rimangono da giocare”.

Il Crotone ripartirà da Stroppa?

“Sicuramente sì. Vogliamo continuare con il nostro allenatore”.

Simy possiamo considerarlo un calabrese adottato, dato il suo amore e la riconoscenza per Crotone e la città?

“Assolutamente. Ragazzo straordinario, serio e intelligente. Ha sempre voluto bene alla città. La dedica di questa promozione però la dedico anche ad un nostro preparatore che purtroppo non c’è più: a Sergio”.

De Laurentiis vorrebbe ritardare l’inizio della prossima Serie A, è d’accordo?

“Il presidente per me ha ragione, specialmente per le squadre che faranno i playoff che saranno davvero stanche. Rimandare l’inizio di una settimana è la cosa più giusta. Tutti hanno bisogno di una preparazione giusta e di un meritato riposo. Giusto ripartire il 20 settembre”.